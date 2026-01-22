Juve-Benfica, Graziani: “Questa squadra faticherà in Europa”

L'ex calciatore Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, si è espresso sul futuro della Juve in Champions League

Ai microfoni di Radio Sportiva l’opinionista ed ex calciatore Ciccio Graziani si è espresso sulla partita giocatasi ieri tra Juve e Benfica. Di seguito le sue parole: “Purtroppo le squadre che sono davanti sono superiori, le cinque inglesi sono tutte qualificate.

Poi c’è il Bayern Monaco, il Barcellona, il Real Madrid. Sono tutte rose più forti. Lo dico anche con un po’ di dispiacere, ma questa Juventus in Europa non andrà lontano. Alla squadra di Spalletti servirà un pizzico di fortuna in quel sorteggio. Mi auguro che possano prendersi ancora delle soddisfazioni, però alla lunga non si può pensare che questa squadra sia competitiva per arrivare in fondo”.