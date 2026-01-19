Juve-Benfica, ecco dove si potrà vedere il match

La Juventus con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere ai propri tifosi dove sarà possibile vedere il match di Champions League che i bianconeri di Luciano Spalletti affronteranno mercoledì 21 gennaio contro il Benfica. Questo il comunicato del club bianconero:
“Impegno europeo alle porte per la Juventus di Luciano Spalletti che mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21:00, affronterà all’Allianz Stadium il Benfica in occasione della settima giornata della League Phase della UEFA Champions League.
Dove sarà possibile vedere in diretta la sfida tra i bianconeri e la formazione cipriota?
UCL | DOVE VEDERE JUVENTUS-BENFICA
La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su Amazon Prime Video”.