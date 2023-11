Juve, sconfitta per la Serbia di Vlahovic e Kostic contro il Belgio

Niente da fare per la Serbia di Vlahovic e Kostic, battuta 1-0 dal Belgio: le prestazioni dei due giocatori della Juve

La Serie A è in pausa ma molti giocatori della Juve sono impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Ieri è toccato alla Serbia di Vlahovic e Kostic, che è scesa in campo in un'amichevole contro il Belgio. I due bianconeri sono usciti sconfitti dalla sfida, decisa dopo appena un minuto di gioco dalla rete di Carrasco.

Vlahovic è rimasto in campo per 67 minuti senza riuscire a lasciare il segno. La difesa del Belgio si è chiusa bene e l'attaccante della Juve non ha trovato la via del gol, sostituito poi da Mitrovic.

Kostic è invece subentrato a inizio secondo tempo ma nei 45 minuti in campo non ha trovato il guizzo giusto per aiutare la sua squadra.

