Juve, Barzagli consiglia: “Calafiori mi piace, è un profilo da grande club”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Andrea Barzagli ha parlato della crisi difensiva: "L’allarme ti scatta dopo due partite, non quattro, quando sei abituato a incassare poche reti come la Juventus. Per uscirne non bisogna inventarsi chissà quali cose, l’importante è concentrarsi sulla cura dei dettagli".