E poi :"Il progetto non era sbagliato in sè, ma nei modi. E' figlio di una valutazione diversa dei dirigenti attuali questo addio. C'è una rottura col passato ma non per inseguire un certo vantaggio. Io comunque credo che arriverà l'esclusione dalle coppe, che dovrà essere trasformata in opportunità per puntare solo sul campionato senza distrazioni. Per la Juventus la Conference era un rischio, avrebbe messo una pressione inutile in una stagione di ricostruzione".