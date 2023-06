Juve, Barillà: “Giuntoli utile per l’organigramma, Allegri è divisivo”

Tensione Allegri

Infine, il giornalista è tornato a parlare della situazione legata all'allenatore della Juventus: “Lui è molto divisivo. In questo momento sono di più quelli che gli danno contro. Si è sempre dichiarato risultatista e vedere i risultati che non arrivano e con un gioco non brillante credo sia normale che porti malumori. Serve però onestà intellettuale: un conto è dire che il suo lavoro non soddisfa, un altro è dire che non è da Juventus. Quella di Allegri oggi à la stessa situazione di quando Sarri aveva firmato e tutti parlavano di Guardiola. Oggi Allegri è l’allenatore della Juventus e si continua a parlare d’altro. Vedremo il 10 luglio chi avrà ragione. Allegri quando è arrivata la prima proposta dall’Arabia ha declinato immediatamente. È perfettamente nel giusto chi ha parlato di una proposta dall’Arabia per lui, ma è incomprensibile come si risollevi questo discorso. La settimana scorsa si è risollevato un subbuglio per non ben specificate fonti arabe che lo davano come cosa fatta”.