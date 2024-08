Juve, Balzarini: “Vi dico chi può essere la sorpresa della stagione”

Gianni Balzarini ha parlato della rosa attuale della Juve: per il giornalista, un giocatore su tutti potrebbe esplodere in questa stagione

Tramite il suo canale su YouTube, Gianni Balzarini ha parlato della Juventus alla luce di quanto visto in campo durante il pre-campionato della squadra. Per il giornalista, ci sarebbe un elemento della rosa che, su tutti, potrebbe aumentare il suo livello di performance rispetto al passato.

Balzarini: “Weah sempre tra i migliori in campo”

Per il giornalista, sarebbe Timothy Weah la possibile rivelazione tra le fila dei bianconeri: “Da quello che ho visto è stato tra i migliori in campo della Juventus e mi sento di dire che questo ragazzo potrebbe rappresentare la vera sorpresa di quest’anno. Se dovesse continuare così sarebbe paradossalmente un bell’acquisto per quest’anno visto che l’anno scorso non si è visto molto”.