Juve, Balzarini sulla crescita di Locatelli: “Tutto merito del suo impegno”

Gianni Balzarini e gli elogi per il capitano bianconero: “Tutto merito suo se ora è al centro del progetto Juve”.

Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato della crescita di Manuel Locatelli:

“Ragazzi, Locatelli è cresciuto molto. Poi, ripeto, nella prima Juve di Allegri, probabilmente avrebbe trovato poco spazio, ma bisogna sempre contestualizzare tutto e va a merito di questo ragazzo qua di averci sempre creduto e di aver lottato per far cambiare idea ad un allenatore che quando era commissario tecnico della nazionale lo lasciava a casa, non l’ha portato all’Europeo e si è ricreduto. Tanto è vero che si è battuto anche per avere la conferma di Locatelli che firmerà fino al 2030″.