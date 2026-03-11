Juve, Balzarini sul rinnovo di Vlahovic: “Dusan vuole restare a Torino”

Gianni Balzarini è sicuro: Dusan Vlahovic vuole rimanere alla Juventus anche con un un rinnovo di contratto a cifre minori.

Attraverso il suo canaleYouTube, Gianni Balzarini, riporta importanti aggiornamenti in merito al futuro di Vlahovic. Qui sotto le sue parole:

“Dusan vuole restare. La posizione di Ristic, che è rimasto a Torino in questi giorni, è molto cambiata. È molto cambiata perché il signor Vlahovic ha detto alla Juve: ‘Trattate anche con me, con mio padre’. Padre che è emerso in maniera abbastanza pesante nel discorso delle trattative per il rinnovo del contratto. Le cifre sono decisamente più basse, ma senza il bonus stabilito all’inizio, quando fu acquistato, Vlahovic quest’anno avrebbe percepito 7 milioni e mezzo netti, arriva a 12 con dei bonus prefissati al momento del suo acquisto. La Juve arriva a 6 più bonus, da quello che trapela. Che mi sembra una cifra comunque più che onesta. Perché lo so anch’io che non stiamo parlando di un fenomeno, stiamo parlando però di un buonissimo attaccante e decisamente migliore di quelli che si sono visti quest’anno per caratteristiche, per temperamento”.