Juve, Balzarini su Vlahovic: “I bianconeri ce l’hanno in casa l’attaccante”

Gianni Balzarini è sicuro: Vlahovic è l’attaccante che servirebbe alla Juventus in questo momento.

Attraverso il suo canale YouTube, Gianni Balzarini, ha parlato in merito all’esultanza di Dusan Vlahovic dopo il gol segnato da Pierre Kalulu contro la Lazio:

“Mancava quell’attaccante lì. E quell’attaccante lì la Juve ce l’ha in casa. Avete visto come ha esultato Vlahovic ieri? Ma secondo voi è uno che non gliene frega più niente della Juve? Esulta così, fa così. Ma l’urlo che ha fatto? Voleva andare dentro e spaccare la porta ieri. Ce l’hai in casa. Poi è una questione economica, certo, è una questione di procuratore, certo. Spalletti tempo fa aveva detto lui sarebbe felice di rimanere qua. Possiamo dirlo, tanto non ci costa niente. Juve cerca di ricomporre la situazione perché l’attaccante ce l’hai in casa”.