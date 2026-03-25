Juve, Balzarini su Kolo Muani: “Il giocatore vuole tornare”

Randal Kolo Muani è il primo nome per rafforzare l’attacco bianconero. In estate la Juventus si muoverà concretamente per riportare il giocatore a Torino.

In casa Juve il pensiero fisso per rinforzare il reparto offensivo ha un nome: Randal Kolo Muani. Il centravanti francese, attualmente in prestito al Tottenham, in estate farà rientro al PSG, dopodiché farà le necessarie valutazioni per capire dove sarà il proprio futuro. Ciò che è certo, come vi avevamo già anticipato diversi mesi fa, è che il giocatore gradirebbe volentieri un ritorno a Torino.

Sul punto è intervenuto Gianni Balzarini, che in un video su YouTube ha fatto un focus di mercato sulla squadra bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni:

Le parole di Gianni Balzarini

“Kolo Muani rompe le scatole tutti i giorni al Paris Saint-Germain perché vuole tornare alla Juventus, sarebbe felicissimo. Un ritorno che avrebbe anche una logica tecnica, oltre che emotiva. Dieci gol in sei mesi non sono un dettaglio, soprattutto per una squadra che ha spesso faticato a trovare la via della rete. Sul piano economico, l’operazione potrebbe svilupparsi su binari separati rispetto a Jonathan David, con la Juventus pronta a generare plusvalenza e il PSG intenzionato a non registrare minusvalenze”.

Sulle probabili cessioni: “Potrebbe essere sacrificato Gatti, che può portare circa 25 milioni. E su Douglas Luiz e Nico Gonzalez il destino sembra già scritto: trattative aperte per la cessione, con Aston Villa e Atletico Madrid pronte a muoversi”.