Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Gianni Balzarini, ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Dusan Vlahovic. Di seguito le sue parole:

”Ci sarà l'ultimo tentativo di Spalletti di far rinnovare il contratto a Dusan Vlahovic. In sostanza mancano 31 giorni alla scadenza del contratto del giocatore che adesso andrà in vacanza, che non parteciperà al Mondiale, quindi sarà, come dire, totalmente libero da ogni pensiero extra contratto. Quello che trapela è quello che vi sto dicendo da tempo. Per quanto riguarda la sua parte, la parte del compenso e l'intesa più o meno c'è 6 + 2, 6 netti più 2 di bonus. Il resto lo fa da parte delle commissioni e del bonus alla firma che sostanzialmente si dice che sia superiore, ma molto superiore, come richiesta da parte del papà di Vlahovic alla semplice annualità. È l'ultimo tentativo".

Ha poi aggiunto: "Dopodiché la Juve dovrà prendere atto di una situazione, nel caso in cui fosse negativa, ossia che Vlahovic non firmi il contratto, la Juve dovrà buttarsi su un altro attaccante, su un altro profilo, su un giocatore giovane, possibilmente, perché costa poco. Non penso su un over 30, dal momento che la mancata partecipazione della Champions impedisce anche di andare su quei giocatori che poi perdono valore, con il tempo non acquistano valore, con il tempo ma lo perdono. Io un nome ce l'avrei e lo sottopongo: secondo me Pellegrino del Parma".