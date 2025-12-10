Juve, Balzarini: “Non vedo nessuno su cui fare affidamento”

Attraverso un video sul suo canale YouTube, il giornalista Gianni Balzarini ha parlato di un serio problema all'interno della Juve

Il giornalista e opinionista Gianni Balzarini ha parlato sul suo canale YouTube del momento della Juve. Ecco le sue parole: “È difficilissimo costruire una mentalità vincente con i giocatori attualmente a disposizione. Si costruisce prendendo vari elementi (come in passato), ma ne basta uno all’inizio.

Non saprei indicarne uno, ma non è compito mio. Deve essere il primo obiettivo di una società che, se ha voglia di riportare in auge questo club, deve agire di conseguenza. Adesso, forse a parte Yildiz, Vlahovic e Bremer non vedo uomini su cui fare affidamento per l’aspetto psicologico.

Serve uno che questa mentalità non l’ha costruita, ma l’ha avuta già e la porta dentro quel gruppo. Sennò la mentalità non te la inventi dall’oggi al domani. Ci vuole una linea guida: non si può inventare.”