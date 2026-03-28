Juve, Balzarini su Lewandowski: “Un giocatore che fa la differenza”

Il nome di Robert Lewandowski, piace molto alla dirigenza bianconera che ha assistito anche al match tra la Polonia e l’Albania. A breve ci potrebbero essere i primi contatti.

Nel corso del classico focus di mercato sul proprio canale YouTube, Gianni Balzarini ha commentato l’interesse della Juventus per Robert Lewandowski. Di seguito le sue parole:

“La notizia che ci sono stati degli emissari bianconeri a seguire Polonia-Albania è vera. Tra l’altro Lewandowski è andato anche segno. Certamente ora usciranno migliaia di commenti in cui si dirà che si tratta di un giocatore a fine carriera e che può dare poco alla Juventus. Io però dico che è un calciatore forte che può fare ancora la differenza, pensiamo a Modric nel Milan.

La dirigenza bianconera punta ad un ringiovanimento della rosa, ma per tornare a vincere subito servono senz’altro anche certi giocatori di livello. Spalletti sicuramente lo gradirebbe, naturalmente poi degli investimenti andrebbero fatti anche su profili più giovani”.

Ha poi aggiunto: “Paragonarlo a David o Openda non ha molto senso, qui stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti in circolazione. Naturalmente ci saranno tante difficoltà da superare, a partire dall’ingaggio che è molto alto, poi ci sarà da battere la concorrenza anche di altri club. Si tratta di capire se lui ha voglia, come sembra, di misurarsi in un Paese ancora europeo o se vuole essere allettato dalle proposte della MLS”.