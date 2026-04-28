La recente prestazione di Jonathan David contro il Milan, ha riaperto il dibattito intorno a quale sarà il suo futuro. Se nella gara contro il Bologna, il centravanti canadese oltre ad aver segnato, sembrava anche all’interno del gioco bianconero, contro la squadra rossonera siamo tornati a vedere il David di inizio stagione.

Le dichiarazioni di Gianni Balzarini

Attraverso un video pubblicato su YouTube, Gianni Balzarini, ha commentato così la prestazione di David contro il Milan: “David, onestamente bene come cucitore della manovra, cioè il paradosso è avere un attaccante che gioca bene fuori dall’area, ma che quando è in area non riesce a concludere. Ha avuto una situazione nella quale è partito da solo. Aveva due uomini, non mi ricordo chi, Boga forse a sinistra e un altro a destra, ha voluto infilarsi lì in mezzo, mal che andava poteva prendere il rigore, non è riuscito a prendere nemmeno il calcio di rigore.

E l’altra poteva replicare il gol contro contro il Bologna della scorsa settimana, lo dico, è riuscito a non toccare una palla che arrivava alla sua altezza. Ecco, e allora tornano un po’, quelle perplessità sul giocatore che quando deve essere risolutivo, specialmente in partite come queste, deve far vedere decisamente qualcosa di più”.