Juve, Balzarini: “A Danilo mancano serenità e tranquillità”

Gianni Balzarini ha parlato del momento di Danilo alla Juve: per il giornalista, il difensore centrale dei bianconeri avrebbe perso serenità

Tramite il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato del difensore centrale della Juventus, Danilo: “Serenità e tranquillità che in questo momento non ha Danilo che è entrato in un circolo vizioso. È entrato in un circolo vizioso questo giocatore, sbaglia e quindi è poco tranquillo e quindi sbaglia. Il passaggio sbagliato ieri in area, regalando un calcio d’angolo al Parma, è emblematico di uno stato d’animo che non c’è in questo momento. E quando tu sei sereno e tranquillo arrivi prima su certi palloni.

Lo ha fatto vedere nel secondo tempo, in un paio di situazioni è andato a chiudere molto bene, ma il secondo goal grida vendetta perché se lui arriva prima ed è sereno ed è tranquillo, arriva prima sposta l’avversario con un colpo regolare e quel goal lì non nasce, ma non comincia nemmeno l’azione nella sua parte più pericolosa. Vuol dire che se c’è meno reattività è perché la testa non sta bene, che non c’è tranquillità e che non c’è serenità”.

Balzarini: “Danilo di colpo esautorato dal suo ruolo tecnico e morale”

Il giornalista ha proseguito: “Io adesso non voglio difenderlo a spada tratta, sto cercando di capire, di entrare nella sua testa e nelle sue motivazioni. È vero che è un giocatore navigato che dovrebbe con l’esperienza sopperire a queste situazioni, ma stiamo parlando di un giocatore che è diventato capitano, punto di riferimento, leader dello spogliatoio e che nelle prime sette giornate di questa annata aveva giocato forse 20 minuti. Cioè di colpo esautorato dal suo ruolo tecnico e morale. Poi è ovvio che ogni allenatore fa le sue scelte. e non sono qui a criticare Motta perché non ha più fatto giocare Danilo, assolutamente. Un giocatore deve capire che possono cambiare i momenti e le situazioni e non solo un giocatore tutti noi nella vita però è facile dirlo da fuori ed è più difficile sintonizzarsi su un’altra situazione”.