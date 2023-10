Juve, Baldini: “Caso Fagioli? Peccato veniale. Non ha truccato nulla”

Intervistato da Gazzetta.it, Marco Baldini , ex spalla di Fiorello , ha espresso la sua opinione sulla vicenda riguardante il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli . Per Baldini , l'errore del giocatore non andrebbe eccessivamente demonizzato. Si parlerebbe infatti di uno sbaglio commesso non in cattiva fede. Ecco le sue parole sul calciatore della Juventus :

"Sono a favore di Fagioli. È un ragazzo giovane. Se l'ha fatto, perché indagheranno, secondo me è un peccato veniale. Sono giovani, possono incappare in errori del genere, un po' per inesperienza, un po' per amicizie sbagliate. Non lo metterei in croce, non è che ha truccato una partita, quello sì che sarebbe grave".