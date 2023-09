Juve, avv. Greco: “Silenzio stampa della Lazio? Vorrei vi fosse oggettività”

L'avvocato Vincenzo Greco ha parlato della scelta della Lazio di entrare in silenzio stampa dopo quanto accaduto nel match contro la Juventus

L'avvocato Vincenzo Greco è intervenuto a Radio Bianconera per commentare la scelta della Lazio di entrare in silenzio stampa. La decisione sarebbe stata presa dalla società biancoceleste dopo l'episodio del primo gol assegnato nel match dell'ultimo weekend con la Juventus. Ecco le sue parole: "Non sono uno psicologo ma analizzo i comportamenti altrui. La Juventus è il capro espiatorio. Vorrei vi fosse oggettività nel tifo, le cose che sono successe dopo Juve-Lazio sono ridicole perché l’arbitro ha sbagliato nei confronti della Juve con tutti quei cartellini gialli".