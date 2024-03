Juve, avv. Di Cintio: “Pogba? Non credo al dolo ma alla superficialità”

Intervistato a Radio Bianconera, Cesare Di Cintio ha commentato la situazione legata al centrocampista della Juventus, Paul Pogba, squalificato per doping. Ecco le sue parole: “La squalifica comminata a Pogba è quella prevista per questi tipi di violazioni. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha ritenuto non credibile la versione del giocatore rispetto all'assunzione involontaria e inconsapevole della sostanza vietata. Ogni processo per doping è difficile, questo ancora di più perché l'imputato deve dimostrare la mancanza del dolo nell'assunzione dello stesso prodotto".