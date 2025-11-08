Juve, aumento di capitale in arrivo: Exor anticipa 30 milioni di euro

Durante il CdA della Juve è emersa la necessità di una nuova ricapitalizzazione. Exor ha già anticipato 30 milioni di euro

L’assemblea degli azionisti della Juve ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025, che si è chiuso con una perdita di 58 milioni di euro. Nonostante il dato negativo, il club bianconero mostra segnali di miglioramento rispetto agli anni più difficili della crisi post-Covid.

Negli ultimi esercizi, la Juventus ha infatti ridotto i costi della rosa di circa 150 milioni di euro, tagliando in modo significativo il deficit, che in passato superava i 200 milioni. Il business plan della società prevede un miglioramento limitato dei conti per l’esercizio in corso e il raggiungimento del break-even (punto in cui i ricavi totali e i costi totali di un’azienda si equivalgono, risultando in un profitto pari a zero) anche a livello di cash flow (la differenza tra i flussi monetari in entrata ed in uscita) entro la stagione 2026-2027.

Tuttavia, il raggiungimento di questi obiettivi dipenderà fortemente dalle performance sportive, giudicate deludenti nella stagione attuale. La Exor, principale azionista del club, ha avviato una nuova fase di ristrutturazione interna. Dopo l’esonero di Igor Tudor e l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, è stato ufficializzato anche l’ingresso di Damien Comolli nel consiglio di amministrazione.

A sostegno della nuova strategia, l’assemblea ha approvato una nuova ricapitalizzazione. Gli azionisti hanno delegato il CdA a varare un aumento di capitale fino a 110 milioni di euro, previsto per l’inizio del 2026. Exor ha già anticipato 30 milioni di euro per sostenere la gestione corrente.