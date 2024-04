Juve, l’aumento di capitale sblocca il mercato: Iling-Junior tesoretto

Dal suo arrivo alla Juve il principale obiettivo di Giuntoli è stato quello di sistemare i conti del club. I bianconeri hanno fatto due mercati all'insegna del risparmio ma in vista della prossima estate l'impressione è che la Vecchia Signora dovrà tornare a investire con forza. La Juve tornerà infatti in Champions League e serviranno dei rinforzi. Per fortuna però l'aumento di capitale da 200 milioni ha sistemato l'indice di liquidità, permettendo così i bianconeri di tornare a spendere (ma sempre con un occhio ai conti). Ad aiutare le casse ci potrebbero pensare Iling-Junior e Arthur, destinati a essere venduti per aumentare il budget a disposizione di Giuntoli.