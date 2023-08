Juve, ‘auguri al cubo’: Nedved, Pepe e Jugović nati lo stesso giorno

Gli auguri della Juventus a tre grandi ex campioni che hanno vestito la maglia bianconera: la società li celebra così

"Ho realizzato due sogni nel giro di un mese. Partecipare al Campionato del Mondo e giocare il prossimo anno in una grande squadra". Correva l'anno 2010 e con queste parole Simone Pepe -arrivato dall'Udinese- si presentava ai tifosi della Juventus dove affiancò Totò Di Natale e Sanchez: 41 reti in tre e 7 trofei conquistati a Torino. Questo il post apparso dal profilo ufficiale della società bianconera in occasione del suo 40° compleanno: