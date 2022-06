Juve, colpo di scena Morata: pronto il piano per farlo restare

Acquisti, cessioni, rinnovi di contratto , prestiti e incontri di vario tipo, in casa Juve questo giugno si sta rivelando un mese ricco di emozioni. Il mercato inizierà ufficialmente il 1 luglio, ma l'impressione è che i bianconeri stiano lavorando già da ora per mettere delle solide basi in vista della prossima stagione. Dopo un'annata deludente l'obiettivo sarà tornare subito in alto e per farlo sarà necessario investire con intelligenza sul mercato. Intelligenza, ergo evitare mosse affrettate.

Prendiamo ad esempio la situazione di Morata . Lo spagnolo lo scorso gennaio sembrava già con le valigie in mano, poi lo spostamento sulla fascia sinistra e le tante prestazioni positive. Allegri è rimasto impressionato dalla voglia e dal sacrificio del giocatore e Alvaro stesso ha esplicitamente detto di voler rimanere a Torino. L'Atletico Madrid, però, chiede ben 35 milioni di euro per il riscatto . Troppi, decisamente troppi. Per questo la Juventus prende tempo e cerca di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. La dirigenza bianconera nei prossimi giorni proverà ad abbassare le pretese economiche del club spagnolo, magari inserendo una contropartita. Ma c'è di più.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, più che a una semplice contropartita la Juve starebbe pensando ad un vero e proprio scambio: Morata per Kean. L'attaccante italiano a differenza di Morata non ha convinto ed è pronto a partire. La loro valutazione di mercato è simile e i bianconeri puntano sul fattore età: l'Atletico si ritroverebbe in rosa un giocatore giovane e di prospettiva; la Vecchia Signora un giocatore di esperienza e che già conosce l'ambiente. Per il momento nessuna conferma ufficiale ma la Juve è al lavoro per far rimanere Morata a Torino. Lo spagnolo, infatti, è il giocatore duttile di cui i bianconeri avrebbero bisogno, in grado di giocare sulla fascia, come seconda punta ma anche come vice Vlahovic.