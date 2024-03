I TOP e FLOP di Juve-Atalanta: Cambiaso e Chiesa, fantasia al comando

I migliori e i peggiori in campo della sfida di Serie A tra Juve e Atalanta: tutti i TOP e FLOP bianconeri

Dopo la rete di Milik la Juve ci aveva creduto ma poi alla fine i bianconeri sono stati costretti ad accontentarsi di un semplice pareggio. Un punto importante ma che lascia l'amaro in bocca, soprattutto vista la vittoria del Milan. Ma chi sono stati i migliori e i peggio in campo?

Tra i TOP è impossibile non inserire Cambiaso, Chiesa e McKennie. Gol, assist e tanta fantasia: i migliori della Juve. Un passo indietro, invece, Milik. Segna sì, ma non convince fino in fondo. Promosso ma con riserva.