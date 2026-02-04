Atalanta-Juve, Palladino: “Gara importante. Giocano i migliori”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Juve

Raffaele Palladino, tecnico degli orobici, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia di Atalanta-Juve, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole: “Una partita affascinante contro una squadra forte, in salute che gioca bene e con un bravisismo allenatore.

Affrontiamo la Juventus, sappiamo del passato, per noi è una partita molto importante, ci teniamo ad andare avanti. L’obiettivo è giocarcela contro una squadra forte e provare a passare il turno davanti ai nostri tifosi. Ci proveremo con tutte le nostre forze. Raspadori? Le scelte le faccio sempre in funzione della rosa attuale.

Ho una rosa forte, ampia e competitiva. Ho grandi giocatori di qualità e tecnica, ho l’imbarazzo della scelta quando deve mettere in campo la formazione, domani andranno in campo i migliori per questa partita. Chi scenderà in campo darà il massimo, consapevoli del fatto che affrontiamo una squadra molto forte.

Mi aspetto grande spirito e grande intensità, i dettagli faranno la differenza. Raspadori non ha giocato l’ultima partita, ma è stata una situazione anomala perché siamo rimasti subito in dieci. Ho ancora un allenamento e una rifinitura per decidere, giocheranno i migliori per questa partita.

Nessuna multa per Ahanor. È un ragazzo molto giovane, sa della leggerezza che ha fatto e di come ha messo in difficoltà la squadra, ma ha già capito il suo errore. Mi è piaciuta però la reazione della squadra, che ha reagito bene, ha giocato anche per l’uomo mancante e per portare a casa un risultato positivo.

La squadra ha provato anche a vincere la partita anche in 10 uomini. La Juventus è piena zeppa di giocatori forti e anche di campioni, oltre che di giovani che stanno crescendo. Sta costruendo una grande squadra e tanti giocatori hanno raggiunto una consapevolezza importante nei loro mezzi. Merito al lavoro di Spalletti. Togliere qualcuno agli avversari? Li vorrei tutti perché è sempre bello affrontare i giocatori più forti.