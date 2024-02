Juve, l’Arsenal ci prova per Yildiz: 40 milioni per il turco

Yildiz è la grande e piacevolissima sorpresa di questa stagione in casa Juve. Il talento turco ha dimostrato di essere un giocatore di grandissimo livello, fondamentale nella squadra di Allegri.

Tutto questo ha smosso l'interesse delle grandi squadre del calcio mondiale e secondo quanto riportato dai media turchi in particolare dell' Arsenal . Il club inglese avrebbe provato a sondare il terreno per il classe 2005, offrendo alla Juve 40 milioni.

La risposta del club bianconero è stata chiara: per questa cifra no grazie. Yildiz sarà un punto fisso della Vecchia Signora del presente e del futuro, ma questo non vuol dire che sia invendibile. Di fronte a un'offerta da almeno 80 milioni i bianconeri potrebbero vacillare.