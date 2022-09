Occhio a Arnautovic: ora trascina il Bologna ma era ad un passo dalla Juve

La Juve si prepara ad affrontare il Bologna di Marko Arnautovic: il bomber austriaco la scorsa estate è stato ad un passo dai bianconeri

redazionejuvenews

Dopo un inizio di stagione particolarmente difficile, la Juve si prepara a tornare in Serie A, pronta a affrontare il Bologna. Per la squadra di Massimiliano Allegri ci sarà un solo risultato a disposizione: vincere. Bisognerà ricominciare con il piede giusto, portando a casa i tre punti. Se così non fosse, la distanza dalla vetta della classifica comincerebbe ad essere un po' troppo grande.

Affrontare il Bologna non sarà però una passeggiata. Dopo il cambio in panchina e l'addio di Mihajlovic, il nuovo allenatore Thiago Motta è ancora alla ricerca della prima vittoria con i rossoblù. Vincere contro la Juve non sarà facile e il tecnico si affiderà a Marko Arnautovic, bomber e trascinatore della squadra. L'attaccante austriaco ha collezionato 6 gol e 1 assist in 7 partite di Serie A... ma in estate era stato vicino alla Juve. I bianconeri erano alla ricerca di un vice Vlahovic e il suo era uno dei possibili nomi, ma alla fine la dirigenza scelse di puntare su Milik.

Intervistato da Tuttosport, l'intermediario Busiello ha rivelato: "I bianconeri hanno chiesto informazioni sul ragazzo, come è normale che sia visto che parliamo di un grande centravanti nel pieno della maturità psico-fisica. Il Bologna, però, non ha mai voluto parlarne. I dirigenti rossoblù hanno sempre considerato Arnautovic incedibile. Farebbe comodo a qualsiasi squadra, a partire dal Bologna, che penso se lo terrà stretto. Mi sembra difficile un ritorno di fiamma con la Juventus, anche perché Milik ha iniziato benissimo e mi sembra il più in forma. Poi, ovvio, nel calcio non si può dire 'mai' su niente".