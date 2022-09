Ancora Milik: “Già in passato sono stato vicino alla Juve”

Arakadiusz Milik, attaccate della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Meczyki, toccando diversi temi. Ecco le sue parole sul possibile passaggio in bianconero di qualche anno fa: "Si, ero vicino ad andare alla Juve già in passato ma poi i due club devono trovare l’accordo. L’accordo all’epoca non si trovò e quindi non andai alla Juve. Il Napoli rifiutò una proposta dalla Roma che offriva più soldi. E’ stata una loro decisione e io l’ho rispettata. Un giocatore può non essere d’accordo coi termini del contratto se qualcosa non gli piace. Sono contento che tutto ha funzionato e ho avuto la chance di andare alla Juve. E’ un grande onore giocare per un club così grande".