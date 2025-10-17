Juve, Ardoino: “Tether si impegna a dare una voce a tutti i tifosi Bianconeri”

Così Paolo Ardoino, CEO di Tether, sul suo account ufficiale di X: le intenzioni dell'azienda cripto nei confronti dei tifosi della Juventus

Paolo Ardoino, CEO di Tether, sul suo profilo ufficiale di X ha pubblicato un tweet nel quale ha sottolineato le volontà dell’azienda cripto e gli obiettivi che si pone di raggiungere nei confronti dei tifosi della Juventus:

“Tether si impegna a dare una voce a tutti i tifosi Bianconeri”, il suo messaggio, con una nota ben più lunga in allegato. In particolare, attraverso i propri canali, Tether ha spiegato di essere “impegnata a diventare una forza positiva di cambiamento all’interno del Club, un obiettivo racchiuso nel nostro principio guida: “Make Juventus Great Again”. Abbiamo inoltre proposto all’assemblea alcune modifiche da sottoporre a voto, volte a introdurre cambiamenti nello statuto societario e ad adottare i migliori standard di governance aziendale e di rappresentanza delle minoranze”.