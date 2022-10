Juve, spuntano le dimissioni di Allegri. Annuncio pesantissimo

Diciamoci la verità. La sconfitta con il Diavolo si sarebbe anche potuta mettere in preventivo. Il problema è che nella fase iniziale del campionato, la Juventus ha gettato via punti preziosi contro Monza, Salernitana e Sampdoria. Comunque la si voglia mettere, ora la Vecchia Signora è distantissima dalla zona scudetto.

"Abbiamo fatto una brutta gara nel secondo tempo. Siamo crollati mentalmente e quando si perde bisogna stare zitti". Parole inappuntabili del tecnico bianconero che si ritrova di nuovo in una posizione molto delicata. La dirigenza piemontese aveva deciso di concederli ancora una chance e di aspettare la pausa per il Mondiale per prendere (eventualmente) una decisione drastica, ma temporeggiare ancora potrebbe risultare deleterio per il resto della stagione. Non qualificarsi agli ottavi di Champions sarebbe la mazzata definitiva. Come si esce da questa situazione al limite del drammatico? Luca Momblano ha un'idea piuttosto chiara<<<