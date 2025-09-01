Dopo Edon Zhegrova, per le visite mediche al J Medical si unisce ance Loïs Openda. L’arrivo del giocatore della Juve, molto atteso dai tifosi bianconeri, rappresenta il primo passo ufficiale verso l’inizio della sua avventura in maglia bianconera. Il belga è stato accolto con entusiasmo dallo staff medico e da alcuni tifosi presenti, desiderosi di immortalare l’arrivo del nuovo volto offensivo della Juventus.
Juve, anche Lois Openda al J Medical. Al via le visite mediche
1 Settembre, 12:59
Al J Medical, dopo Edon Zhegrova, arriva anche Lois Openda: visite mediche per l'attaccante belga ex Lipsia