Juve, Amoruso: “Vlahovic lavora poco per la squadra”

Nicola Amoruso ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per l'ex calciatore, la punta bianconera dovrebbe fare di più

Intervistato per TMW, Nicola Amoruso ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Un attaccante come lui, con un fisico importante, non può non essere non fondamentale nell’economia del gioco. Lui secondo me lavora poco per la squadra: strano che non riesca a tenere palla, usando il suo fisico in maniera più produttiva. Deve crescere in questo, essere più punto di riferimento, più certezza. Sta mancando nella gestione dei palloni: lo sentiamo solo se fa gol, ma per uno come Vlahovic è troppo poco. Mi auguro che Motta possa capire come aiutarlo e fossi in lui, partirei proprio dal presupposto che Vlahovic debba pensare a giocare, senza avere solo in mente il gol, o diventa tutto più difficile. Se sei presente, il gol arriva. E lui invece è più propenso a segnare e basta, ma uno così deve dare di più”.

Amoruso: “La fiducia sta aiutando Kean”

Inoltre, l’ex calciatore ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, arrivato in estate dalla Juventus, Moise Kean: “Forse ha trovato il posto giusto. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante come lui e lui di una squadra così, che lo supporta. Lo vedo migliorato anche nel tenere palla, un attaccante è fondamentale anche quando non segna, nell’economia del gioco: lo ha capito e sta dando tanto. La fiducia aiuta, ti fa entrare in campo con la necessaria tranquillità per rendere al massimo. La differenza si vede”.