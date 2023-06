Juve, Amoruso: “Tudor profilo adatto alla panchina del Napoli”

Massimiliano Allegri appare sempre più il prossimo allenatore della Juventus. Niente Igor Tudor dunque, salvo clamorose sorprese. L'ex allenatore del Marsiglia era diventato il nome forte in caso di addio del tecnico toscano. Non è detto che comunque il prossimo futuro dell'allenatore croato non sia comunque in Italia. Il Napoli sta cercando il sostituto di Luciano Spalletti e il profilo dell'ex Hellas Verona non sarebbe da escludere. In merito a questo ha parlato l'ex calciatore Nicola Amoruso: secondo l'ex calciatore quella di Tudor potrebbe essere una buona soluzione per il club azzurro.