Pres. Barcellona: “Volevamo giocare contro la Juve, è dura”

"Volevamo vedere i campioni, la squadra, i nostri nuovi giocatori, ma questo non sarà possibile - ha continuato -. Speriamo che possano recuperare il prima possibile, per loro è dura ma lo è anche per i tifosi ".

"Volevamo vedere la squadra giocare contro la Juve, ma non sarà possibile per questo motivo. La partita è stata cancellata perchè non ci sono altre date in questo tour", ha concluso il presidente del Barcellona.