Juve, allenamento a parte per Vlahovic: ottimismo per Chiesa e Locatelli

Proseguono gli allenamenti della Juve in vista del prossimo match: Vlahovic si è allenato a parte, mentre Chiesa e Locatelli sono in recupero

Proseguono gli allenamenti della Juventus in vista del prossimo match di campionato contro la Roma. Nella giornata di mercoledì, i bianconeri sono scesi ai campi della Continassa per il consueto allenamento mattutino. Tra le novità da segnalare c'è quella relativa a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo non si è allenato con i compagni a causa di un trauma al piede.