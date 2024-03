Juve, Allegri ora è a rischio: i tifosi vogliono l’esonero

La crisi della Juve non sembra avere fine. I bianconeri giocano male, a tratti malissimo e non riescono più a vincere: soltanto una vittoria nelle ultime nove partite giocate in Serie A. Un ritmo da zona retrocessione che ora mette a rischio la zona Champions League. Gli avversari si avvicinano e i bianconeri hanno il dovere di cambiare ritmo o rischiano di rimanere indietro. In tutto questo i tifosi sono spaccati: c'è chi continua a difendere Massimiliano Allegri e chi invece è tornato a sventolare le bandiere con scritto #AllegriOut. Per il momento la panchina di Max non sembra essere a rischio ma la Juve si aspetta una risposta immediata. Non qualificarsi alla prossima Champions League sarebbe un danno economico enorme.