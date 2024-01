Juve, Allegri è il re del corto muso: “Spero di vincerne altre 152 per 1-0”

Che si vinca per 5-0 o per 1-0, una vittoria vale sempre 3 punti . Questo Massimiliano Allegri lo sa bene e sulla strategia del corto muso ci ha costruito un'intera carriera.

Al termine del match contro la Roma, vinto proprio per 1-0, l'allenatore della Juve è tornato a parlare dell'argomento: "Essere etichettato come quello che vince per 1-0 non mi da fastidio. Spero di vincerne altre 152 così. L’importante è trovare la vittoria attraverso la prestazione. Battere la Roma non è semplice, ha perso a Milano con l’Inter a 10 minuti dalla fine".