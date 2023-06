Juve, Allegri pensa già alla prossima stagione: “Faremo un’annata ottima”

È stata una stagione ricca e lunga impegni per la Juve, segnata in maniera irrimediabile dalle vicende giudiziarie extra campo. Per fortuna il peggio sembra ormai alle spalle e ai bianconeri non resta che pensare all'ultima partita, quella contro l'Udinese. Allegri in conferenza stampa ha però chiarito che è già il momento di cominciare a pensare alla prossima stagione: "Dopo l'Udinese sapremo con più chiarezza quello che sarà della Juventus l'anno prossimo. Partendo da quello, la società farà le proprie valutazioni e indicherà la strada soprattutto sul piano dei numeri che comunque vanno rispettati. Abbiamo una buona base e credo che la Juventus l'anno prossimo potrà fare un'annata ottima".