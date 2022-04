Nedved: “La Juve ha il DNA della vittoria. Concentrarti sul quarto posto”

Il dirigente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Cagliari valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A

La Juventus scenderà in campo quest sera alla Sardegna Arena contro il Cagliari , per la partita valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il Vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved ha parlato a pochi minuti dall’inizio della sfida.

“Questa sera ci aspettiamo una squadra motivata, non possiamo essere soddisfatti o contenti per come le cose sono andate nell’ultima partita: zero gol e zero punti, nessuna soddisfazione".