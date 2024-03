Juve, Allegri: “Avremmo potuto fare di più ma i ragazzi non devono abbattersi”

Al termine della partita contro il Napoli l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Stasera i ragazzi hanno fatto davvero una bella partita. Abbiamo avuto buone occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle. Sono tutti passaggi di crescita. Siamo ancora secondi in classifica e abbiamo altre 11 partite per raggiungere il nostro obiettivo".