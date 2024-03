Juve, Allegri fa innervosire i tifosi: pazienza finita? Il punto

"Comunque oggi abbiamo conquistato un punto in classifica sul Bologna e tenuto la Dea a undici punti. Non scordiamoci che il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e mancano dieci punti", queste le parole di Allegri al termine della sfida contro l'Atalanta , dichiarazioni che hanno fatto innervosire il tifo bianconero.

La stagione della Juve non è stata delle migliori fin qui e le parole di Allegri non servono a migliorare l'umore. Max da inizio stagione non fa che mantenere basse le aspettative ma i tifosi della Vecchia Signora sono abituati a ben altri obiettivi.