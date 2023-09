Juve, Allegri fa un regalo alla squadra: due giorni di riposo per tutti

In conferenza stampa l'allenatore della Vecchia Signora ha spiegato come il suo obiettivo sia quello di arrivare a fine dicembre tra le prime quattro , così da avere la possibilità di giocarsela per lo scudetto nella seconda metà di stagione.

Per ora la Juve sta quindi rispettando il piano di marcia e per questo Allegri ha deciso di fare un regalo alla squadra: complice la pausa per le nazionali per due giorni non ci saranno allenamenti. Riposo per tutti.