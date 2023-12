Allegri: “La Juve ha un DNA unico, orgogliosi di questo gruppo”

"In primis, come ho già detto tante volte, il nostro focus sarà centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League - ha continuato -. La competizione che si addice di più a un club come la Juventus. Quella dell'anno scorso è stata un'annata complicata, ma abbiamo lavorato per trovare un'alchimia positiva e devo ringraziare tutti coloro che lavorano alla Continassa, dal primo all'ultimo, perchè ogni giorno ci mettono nelle migliori condizioni per lavorare".