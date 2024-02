Juve, Allegri pensa al cambio modulo: Alcaraz protagonista in allenamento

Allegri sta pensando a un cambio modulo per la sua Juve: squadra più offensiva con il 4-3-3 e Alcaraz come jolly

Nelle ultime quattro partite la Juve ha raccolto due pareggi e due sconfitte: ai bianconeri serve una svolta. Per questo Massimiliano Allegri in vista della sfida contro il Frosinone sta pensando a un cambio modulo .

Niente più 3-5-2 ma un ben più offensivo 4-3-3 . In allenamento l'allenatore della Juve ha provato Weah e Kostic come terzini , Alcaraz a centrocampo e Cambiaso nel tridente insieme a Vlahovic e Chiesa. Un rivoluzione totale.

L'impressione è che Max non veda bene né Chiesa né Yildiz a destra, e che per questo stia cercando una soluzione alternativa per completare il tridente. Nella partitella Cambiaso si è scambiato spesso di posizione con Alcaraz, con il nuovo acquisto che è diventato di fatto il jolly del nuovo modulo. Che sia lui la svolta che serve alla squadra?