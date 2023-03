Juve, Allegri si affida a Bremer e Danilo: i bodyguard con il vizio del gol

Allegri a Friburgo con l'emergenza in difesa: potrà comunque contare sulla coppia brasiliana Bremer-Danilo per conquistare i quarti di finale

Manca poco al calcio d'inizio di Friburgo-Juventus , sfida valevole per il turno di ritorno degli ottavi di finale di Europa League . I bianconeri ripartono dall'1-0 targato Angel Di Maria, oggi a disposizione solo dalla panchina. La Vecchia Signora è pronta a lottare per staccare il pass dei quarti di finale, presentandosi all'appuntamento con 2 risultati su 3.

Ciò che è certo, però, è che i giorni prima di questo confronto sono stati complessi e valutativi. Il via vai al J Medical ha animato la settimana bianconera, per le condizioni fisiche poco ottimali di gran parte del gruppo agli ordini di Max Allegri. Quest'ultimo arriva all'impegno di questa sera in forte emergenza nel reparto arretrato . Fuori per infortunio sia Alex Sandro che Bonucci , e allora Gatti potrebbe trovare spazio nel terzetto davanti a Szczesny.

Su chi potrà fare affidamento, ancora una volta, il tecnico di Livorno è la coppia brasiliana Bremer-Danilo, sempre più leader e trascinatori di questa Juve. Come scrive Tuttosport saranno ancora loro a difendere il portiere polacco per sventare le minacce tedesche. Due bodyguard in grado di concedere solo due tiri ai tedeschi nella gara d'andata, ma anche due pedine che non faticano a togliersi la soddisfazione di segnare. Tre i gol segnati dal capitano bianconero, quattro dall'ex Torino, numeri che hanno permesso a Bremer di diventare il secondo difensore più prolifico in Europa negli ultimi 3 anni.