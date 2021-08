Mercato Juve – Oltre a Locatelli c’è di più: in ballo altri 11 (grossi) nomi!

Il mercato della Juve porterà in dote almeno un grosso colpo a centrocampo, su questo non c'è dubbio. Così come non è un segreto che il nome in cima alla lista della spesa della Juventus è quello di Manuel Locatelli. Trattativa avviata da tempo con il Sassuolo, ma l'affare sembra essere davvero molto più complesso di quanto ci si poteva immaginare. Ecco perché i bianconeri starebbero valutando anche altri grossi obiettivi per il centrocampo. E, tra l'altro, non è escluso che uno di questi possa arrivare anche insieme a Locatelli se la Juve riuscirà a piazzare qualche giocatore in uscita. Facciamo dunque il punto, nome per nome, su tutti gli obiettivi in ballo in orbita bianconera, dal più difficile a quello più probabile <<<