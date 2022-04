News Juve – Clamoroso: Allegri a rischio? Spunta un indizio molto pesante

In estate l'arrivo di Allegri avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi, ma i numeri dimostrano che la stagione di Max è stata addirittura peggiore di quella dei suoi predecessori, Pirlo e Sarri. Il tecnico bianconero in conferenza stampa non è sembrato preoccupato dai risultati dei suoi. "Facciamo un passo alla volta. Ora dobbiamo lavorare e stare tranquilli", ha detto al termine della partita. L'impressione però è che qualcosa non vada.