Juve, allarme Danilo: KO in Nazionale contro il Venezuela

Campanello d'allarme dal Brasile. La Juventus , ancora una volta, pare fare incetta di brutte notizie. Secondo quanto riportato da Globoesporte, il difensore Danilo avrebbe rimediato un infortunio al tendine della gamba sinistra nel corso della partita disputata in Nazionale contro il Venezuela .

Un imprevisto che dovrebbe tenere il giocatore fuori nella prossima partita. A confermarlo è lo stesso giocatore della Juventus che ha affermato: "Sono fuori dalla prossima partita. Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male". Da capire se il calciatore, che potrebbe lasciare anticipatamente il ritiro del Brasile, tornerà a disposizione in tempo per il match di cartello contro il Milan in Serie A.