Juve, Alessio: “L’esclusione di Douglas Luiz fa riflettere…”

Alessio ha parlato del momento di stagione della Juventus: l'ex allenatore bianconero si interrogherebbe sulla posizione di Douglas Luiz

Intervistato per TJ, Angelo Alessio ha parlato del momento in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “La squadra gioca un calcio diverso rispetto allo scorso anno, questo è evidente, ma sta emergendo la difficoltà di fare gol in campionato. C’è un’idea, dei principi, degli scambi di posizione; Motta ha portato una nuova filosofia e già si vede la sua impronta. Ci vorrà un po’ di tempo prima che i nuovi e anche i vecchi riescano ad integrarsi perfettamente negli schemi dell’allenatore, però in questo periodo la Juve dovrà provare a far più punti possibili. C’è qualche calciatore come Douglas Luiz che non abbiamo ancora visto molto bene, è strano che non giochi un giocatore del suo livello e tra i più costosi della campagna acquisti estiva. Questa è una cosa che fa abbastanza riflettere”.

Alessio: “Ingiusto buttare la croce a Vlahovic”

Successivamente, l’ex calciatore e allenatore della Juve ha commentato la difficoltà di Dusan Vlahovic di andare in rete: “E’ un momento, poi dipende da quante occasioni riesce ad avere nel corso della partita e come riesce ad esser servito dai compagni. Con l’Empoli ne ha avuta una importante, ma c’è stato anche il merito del portiere ad avergli negato la gioia del gol. Buttargli la croce addosso è ingeneroso, perché ha dimostrato di saper fare gol e anche importanti. Più che del singolo, è la squadra che deve ritrovarsi nel costruire opportunità da gol e col Napoli, così come nelle precedenti due in campionato, ne sono arrivate davvero poche. La Juve deve crescere anche in questo, ovvero migliorare concretamente sotto porta”.