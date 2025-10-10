Juve, Alberto Costa è un rimpianto? I numeri al Porto…

Lo scambio estivo degli esterni con il Porto non sta andando come previsto. La Juve rimpiange Alberto Costa

Questa estate la Juve ha “scambiato” l’esterno destro Alberto Costa con Joao Mario del Porto. In sei mesi in bianconero, l’ex numero 2 ha trovato pochissimo spazio (appena 6 minuti con l’ex tecnico Thiago Motta).

Tuttavia, è letteralmente esploso al suo ritorno in Portogallo. Al Porto infatti é diventato un titolare quasi inamovibile per il tecnico Farioli.

Un avvio da protagonista assoluto, che lo sta consacrando come uno dei migliori esterni del suo campionato: 5 assist finora messi a referto. Al contrario, Joao Mario, sembra ancora essere in una fase di stallo: deve ancora entrare nei meccanismi di Tudor.