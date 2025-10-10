Juve, Alberto Costa è un rimpianto? I numeri al Porto…

Questa estate la Juve ha “scambiato” l’esterno destro Alberto Costa con Joao Mario del Porto. In sei mesi in bianconero, l’ex numero 2 ha trovato pochissimo spazio (appena 6 minuti con l’ex tecnico Thiago Motta).
Tuttavia, è letteralmente esploso al suo ritorno in Portogallo. Al Porto infatti é diventato un titolare quasi inamovibile per il tecnico Farioli.
Un avvio da protagonista assoluto, che lo sta consacrando come uno dei migliori esterni del suo campionato: 5 assist finora messi a referto. Al contrario, Joao Mario, sembra ancora essere in una fase di stallo: deve ancora entrare nei meccanismi di Tudor.